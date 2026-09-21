Áries: As chances estão colocadas, basta você se dispor a ir vivê-las, realmente. As oportunidades de convívio tendem a reacender sentimentos apaixonados.

Touro: Muitos favorecimentos para o conforto material e doméstico, assim como para o bom entendimento com as pessoas do ambiente de trabalho e da família.

Gêmeos: Benefícios no campo do convívio humano em geral e das atividades comunicativas. A criação intelectual está particularmente estimulada, assim como as viagens de lazer.

Câncer: Sorte e favorecimento no ambiente doméstico e na relação com os familiares. Boas aquisições podem ser feitas para a casa e para o conforto pessoal.

Leão: Você apresenta disposição comunicativa e participativa. Pode estar especialmente encantador e sedutor. A atividade mental está favorecida no campo artístico e humano.

Virgem: Momento para se conciliar com dificuldades pessoais. Facilidades surgem, levando a resolver aquilo que até ontem era obstrução. O conforto material tende a lhe fazer bem.

Libra: Sua disposição afetiva continua em alta e, aliada ao desejo de participação social, devem conduzi-lo a momentos gratificantes e alegres com amigos e pessoas queridas.

Escorpião: Momento para resolver velhos impasses. As obstruções são atenuadas, e o que pudesse estar emperrado tende a fluir mais naturalmente. Aproveite bem o dia.

Sagitário: Momento de participar de congregações e ambientes em que compartilhe valores filosóficos e espirituais. Boa companhia para os eventos sociais e culturais.

Capricórnio: No trabalho, tudo se torna mais fácil, agradável e de resultado feliz. Um dia útil para ser aproveitado integralmente e realizar bem o que seu trabalho pede.

Aquário: Renovação do afeto no relacionamento a dois. O casamento e as uniões em geral ganham novo brilho, as afinidades reanimam muito o ânimo entre vocês.

Peixes: Há muito a fazer em nome dos relacionamentos a consolidar. A sorte está ao lado dessas relações, e hoje você pode encontrar os pontos de conciliação que faltavam.