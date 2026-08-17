Áries: Suas imagens mentais apresentam seu pior lado, falsificando a realidade e querendo impor sua percepção como se fosse verdade absoluta. Respeite a vontade dos familiares.

Touro: Marte em tensão com netuno faz com que você se apaixone por aquilo que lhe faz mal. A atração pelo desafio leva a prejuízo, hoje. Não siga qualquer impulso afoito.

Gêmeos: Forte tendência para dissipar suas forças em projetos sem sentido. Não confunda sonhos visionários, sempre necessários para estimular o viver, com ilusões sem consistência.

Câncer: Você se envolver apaixonadamente com projetos de trabalho, mas estes se mostram prematuros ou ilusórios. Organize seus esforços para obter resultados verdadeiros.

Leão: Sua saúde, física e psíquica, é afetada por disfunções difíceis de diagnosticar. Você está susceptível a equívocos quanto a decidir o rumo e o valor das situações importantes.

Virgem: As relações sociais e amizades podem sofrer um engano, de modo proposital ou não, comprometendo negócios e sentimentos. Diante dos mistérios, seja cauteloso.

Libra: Você se engana ao avaliar as pessoas no trabalho. Espere mais alguns dias, até poder discernir as melhores ações. A aflição ansiosa por resolver logo é armadilha.

Escorpião: A dissipação da energia dificulta os bons resultados no trabalho, embora sua disposição seja vigorosa para trabalhar. Não force as situações para cabem dentro de suas ideias.

Sagitário: Os sentimentos mais fortes e apaixonados podem ser perigosos. Você se arrisca em nome de situações enganosas. O excesso de otimismo lhe leva para além do possível.

Capricórnio: Marte em dissonância com netuno indica cultivar sentimentos fortes mas ilusórios a respeito de seu companheiro e dos familiares. Muita tensão e ciúmes com eles.

Aquário: Cuidado com as ações no trabalho e no cumprimento dos pequenos deveres. Um pequeno gesto errado pode gerar grande confusão. Mantenha o foco naquilo que faz.

Peixes: A preocupação com a posse e o ciúme lhe faz mal. Momento errado para arriscar seu dinheiro e bens materiais. No amor, o ciúme tende a se impor sobre sentimentos e gestos.