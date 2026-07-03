Áries: Atenção às atividades de deslocamento, transporte e comunicação no cotidiano. Há riscos por precipitação e gestos impensados. O melhor são o arrojo e a possível renovação.

Touro: A precipitação pode levar a prejuízos materiais, a desperdícios ou acidentes. Por outro lado, ações decididas e firmes podem conduzir a soluções renovadas e promissoras.

Gêmeos: Urano junto a marte no seu signo indica forte disposição à rebeldia, induzindo a sentimentos libertários, um tanto desagregadores. Você tende a promover rupturas.

Câncer: A saúde física merece especial atenção, em especial o sistema nervoso e o circulatório. Procure evitar aquelas confusões e brigas, sem as quais pode passar muito bem.

Leão: Marte e urano indicam tendência em radicalizar quanto às opiniões, aos gestos e ao direcionamento de vida. Com os amigos e os grandes planos, agora é tudo ou nada.

Virgem: Uma ruptura pode acontecer no âmbito profissional e nas funções em que tem autoridade. Ações contundentes, precipitadas e radicais precisam ser canalizadas para o bem.

Libra: As decisões quanto a planos de longo prazo tendem a se precipitar ou acelerar. Apesar do impulso arrojado, é preciso boa pontaria para atirar-se numa decisão instantânea.

Escorpião: A precipitação, as ações impulsivas e excêntricas estão na ordem do dia. Cuidado com o uso descuidado e com o descontrole quando lidando com forças maiores que você.

Sagitário: As parcerias e alianças estão sob um forte risco de desagregação, ações excêntricas e impulsos individualistas. Os desnudamentos surgem do nada e repentinamente.

Capricórnio: Alterações violentas das condições de conforto e saúde podem provocar danos ao organismo. Forte tendência para passar dos limites do corpo. Veja lá.

Aquário: Impulsos sentimentais incontroláveis e agressivos motivam ações as mais impensadas. O desejo de liberdade tende a levá-lo a extremos para impor seus desejos.

Peixes: Você tende a se sentir reprimido pelo ambiente familiar. A liberdade pessoal lhe sensibiliza. Os exageros para romper com tudo podem quebrar estruturas importantes.