Áries: Atritos com figuras de autoridade, no trabalho ou nas questões pessoais. Ninguém pode ser maior nem melhor do que você. É melhor unir forçar com os fortes.



Touro: Mantenha o foco no que lhe é principal e poderá sair ganhando. Você pode se perder por todos os tipos de excesso, a começar por malbaratar o excesso de energia vital.



Gêmeos: Você tende a se exaltar diante das pessoas, em especial de alguns amigos, e isso não é nada bom. Não vá combater os que lhe parecem fortes. Pelo contrário, una-se a eles.

Câncer: As relações de trabalho prometem muito. Mas podem cumprir bem menos do que o prometido. Encontre a medida certa e realmente as relações podem ser muito boas.



Leão: Você tende a acreditar no impossível em seu trabalho. Se encontrar o foco certo, poderá realmente fazer muito. Mas não ache que você é super e pode dar conta do mundo.



Virgem: As paixões estão em alta, você se exalta com alguém querido, ou com seus próprios desejos românticos. Faça algo de útil com tudo isso, não vá ficar rodando em círculo.



Libra: É bom ter prudência ao lidar com dinheiro e bens materiais. As confusões podem ocorrer. No casamento tudo parece excessivo, para bem ou para mal, às vezes indistintamente.



Escorpião: Seu cotidiano pode se bagunçar bastante. Não tente fazer mais do que pode, ou boas energias se perdem no vazio. Faça tudo o que quiser, mas uma coisa de cada vez.



Sagitário: Também você se exalta com os sentimentos amorosos, apostando muito mais do que suas condições permitem. Encontre o ponto certo, e tudo poderá se acertar muito bem.



Capricórnio: Os arroubos emocionais nas relações familiares tende a afastar vocês. Pelo contrário, ao reunirem forças, vocês podem produzir algo muito legal realmente.



Aquário: Não fique atirando para todos os lados como se sua munição fosse infinita. No trabalho, evite dispersar forças e pensamentos. Um dia para você se manter dentro dos trilhos.



Peixes: Você tende a pensar sua condição financeira com muita liberalidade. O momento é bom para certos investimentos, mas não para ser displicentemente perdulário.