Áries: Cuide das questões financeiras até o fim dos processos em curso. Não abandone o que está quase pronto. Mas inicie também a fase de interação e comunicação que logo virá.

Touro: Você está mais sonhador, em particular com relação aos projetos de vida. Pode ser que as aspirações façam você usar seu dinheiro de modo diferente.

Gêmeos: Tendência ao recolhimento e à busca, em seu interior, das sementes para povoar uma nova fase de vida. É ao refletir sobre os novos pensamentos que surgem em sua mente.

Câncer: As pessoas podem caminhar em direções diferentes das suas, embora pudessem estar caminhando juntos as últimas semanas. Talvez você comece a se sentir solitário.

Leão: A Lua traz indício de sentimentos conflitantes, que surgem entre a disposição para o convívio social e certas pressões da profissão. Cuide dos trabalhos até o fim.

Virgem: A carreira profissional logo estará bastante estimulada, e talvez esteja ansioso para ver isso começar logo. Algumas relações devem ser melhor preparadas, para isso acontecer.

Libra: Você começa a encontrar soluções imediatas para os conflitos vividos nas últimas semanas. As perspectivas de pensamento e orientam começam a se abrir à sua frente.

Escorpião: O dia pede maior envolvimento com as relações humanas e afetivas, contudo sem mergulhar em preocupações. A relação a dois deve ser preenchida da melhor emoção.

Sagitário: A atenção dedicada à família não deveria se misturar com preocupação. Procure se dedicar com disposição amistosa, relaxada e bastante bem humorada.

Capricórnio: Por mais que suas preocupações se dirijam para resolver coisas da rotina, hoje é dia para se distrair com as pessoas queridas, para envolver-se com sentimentos e afetos.

Aquário: Para poder colocar em campo seus desejos é preciso considerar o que você sente. Olhe para seus sentimentos, mas também para as condições que tem para expressá-los.

Peixes: A Lua indica recolhimento e preferência para a intimidade das emoções. Talvez perceba pouco da realidade objetiva. A questão é viver positivamente suas emoções.