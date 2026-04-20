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Áries: As capacidades pessoais estão em crescimento, mas as exigências de disciplina e austeridade são ainda maiores. Procure se dedicar ao máximo, sem se culpar em nada.



Touro: Momento de esclarecimento para seus sonhos e projetos de vida. Você parece estar sob o fogo cruzado de forças maiores que você. As restrições não devem entristecê-lo.



Gêmeos: Os grandes projetos profissionais devem ser colocados em prática Hoje é um dia em que, por esforço, pode alcançar bom resultado nisso. Olhe com lucidez para os sonhos futuros.



Câncer: A lida com obrigações disciplinares e severas na atividade profissional é o caminho para crescer. O momento favorece apontar para metas e orientações elevadas de vida.



Leão: O momento aponta para encontrar o equilíbrio entre o pensamento mais racional e a intuição mais ousada. Por meio de um conflito de ideias, você pode ampliar sua mente.



Virgem: No amor, as barreiras parecem impedir a aproximação, mas certa ousadia pode ser tentada. Mas respeite os limites quando estes se encrespam.



Libra: Mostre seus anseios profundos no trabalho e no amor. Inclusive seja menos sufocante na vida a dois. Você deseja mais coisas do que deixa transparecer, nas relações afetivas.



Escorpião: Seguir as disciplinas de trabalho é importante e você alcança bons resultados assim. Os sentimentos afetivos se iluminam e se fortalecem. Perceba e aceite o que você sente.



Sagitário: É preciso construir condições estáveis para a criatividade e o amor terem seu verdadeiro lugar. Cuide dos bons sentimentos junto com seus familiares e pessoas queridas.



Capricórnio: Um dia de conflito possível no ambiente familiar e nas rotinas, pelas exigências que podem ser feitas. Também um dia para encontrar resultado nas melhores ações pessoais.



Aquário: As situações financeiras e materiais se esclarecem. Sua capacidade intelectual pode ser usada de maneira bastante prática e concreta. Comunique-se com força e precisão.



Peixes: Momento de ápice em suas transformações pessoais. Deixe o passado para trás. A realidade financeira, material e física se desenvolve nestes dias.