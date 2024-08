Áries: A saúde e a organização das rotinas estão sujeitas a dificuldades. Obstáculos surgem do nada, outros estavam plantados há algum tempo, e agora surgem prejudicando o dia.

Touro: O resultado material do trabalho não se concretiza como esperado As finanças estão em más condições. Cautela ao lidar com seus bens. Possível conflito com amigo importante.

Gêmeos: Você está bastante agressivo, em especial com as autoridades e com aqueles que tentam dirigir ou cercear sua vida. Para perder as estribeiras e se prejudicar, faltará pouco.

Câncer: Obstáculos inesperados entram em seu caminho e forçam mudar de orientação. Um dia para meditar bastante antes de agir com base na impulsividade e da petulância.

Leão: Momento difícil para o relacionamento humano. Você se constrange demais, como se seu espaço não fosse respeitado. E pode estar acontecendo isso mesmo - defenda-se direito.

Virgem: Relações e parcerias prejudicam e impedem o andamento de atividades profissionais. Impor a solução só piorará a situação. É preciso negociar com diplomacia as soluções.

Libra: Um dia de conflitos internos, afligido por questões morais. A situação impõe que você abandone seus valores e suas metas. Procure conciliar os valores à prática da vida.

Escorpião: Os desejos e o instinto amoroso, assim como os jogos de sedução conduzem a situações perigosas. O perigo é você dominar ou deixar-se dominar por alguém completamente.

Sagitário: Em casa, com a família ou a pessoa amada, o ambiente tende a ser dos mais tensos. Diminua a ansiedade, acalme os ânimos, antes de pensar no que fazer ou o que mudar.

Capricórnio: Problemas no ambiente de trabalho, nos meios de comunicação e transporte, assim como nos estudos e atividades intelectuais. A perda de concentração e o medo andam juntos.

Aquário: As questões financeiras e a vida amorosa são afetadas pelo mau aspecto do dia. Não se amesquinhe na lida com dinheiro nem tente se impor sobre a pessoa amada.

Peixes: Problemas ocorrem pelo posicionamento rígido, defensivo e medroso diante de relações e responsabilidades familiares. Não se sinta acusado nem acuse aqueles a quem ama.