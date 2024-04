Áries: Momento de brilho dos sentimentos afetivos. Você pode mostrar o melhor de seu caráter. As relações tendem a ser encantadoras, e você se deixa envolver.

Touro: Você pode aprender a superar alguma dificuldade particular sua. É a melhor coisa que poderia lhe acontecer. Mas é algo sutil, você terá que estar bastante atento.

Gêmeos: Você está especialmente inspirado, e muitos pensamentos afluem à sua mente. Dentre eles, coloque em ação os que podem lhe ajudar a ser uma pessoa melhor.

Câncer: Momento de impulso forte e positivo para a carreira profissional e para a solução das questões materiais. Um empreendimento novo pode ganhar força nestes dias.

Leão: O momento é de especial inspiração religiosa e moral. Você percebe quais são os princípios que devem reger sua vida. Difícil é colocá-los em prática.

Virgem: Você passa a encontrar um eixo e um sentido em seus relacionamentos. Há boas promessas no trabalho, mas elas exigem uma ação muito firme e vigorosa.

Libra: Os sentimentos amorosos tendem a estar dispersos e volúveis. Você deseja muitas coisas, mas nenhuma delas parece trazer a satisfação esperada.

Escorpião: É tempo de certas ousadias, no trabalho e nas relações. Há um sentimento de confiança que pode lhe ajudar nestes dias. Vá além do que costuma ir.

Sagitário: Pequenos descuidos podem prejudicar as ações e relações na rotina. No amor, é tempo de firmar os sentimentos mais essenciais e legítimos que traz em seu peito.

Capricórnio: Você entra em contato com valores e sentimentos legítimos seus, que podem impulsionar ações decididas e firmes. É tempo de você se posicionar com clareza.

Aquário: Você se exalta com sentimentos de luta e afirmação dos sonhos. Mas pode ser desleixado com o trabalho. A sinceridade é o que abre o contato com as pessoas.

Peixes: Sua mente começa a se organizar melhor. Algumas situações estão se firmando na vida material e no trabalho. Mas exigem que você dê o melhor de você.