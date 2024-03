Áries: O Sol em bom aspecto com Júpiter indicam bons negócios e favorecimentos nos empreendimentos profissionais. É tempo de trabalhar em direção ao futuro.

Touro: É preciso ter boa vontade, aquela em que se está disposto a dar o melhor. A boa vontade com as pessoas é uma atitude que hoje pode atrair boas situações.

Gêmeos: O trabalho favorece alcançar alguns bons resultados materiais. Você está mais encantador e se envolve agradável e facilmente com as pessoas queridas.

Câncer: Momento para mostrar seu lado mais nobre, na relação amorosa e no contato com as pessoas. As relações e os sentimentos afetivos estão estimulados.

Leão: É bom mostrar-se confiante e aproveitar a boa direção que lhe é apontada. Pensamentos generosos e otimistas tendem a favorecer seus planos e o futuro.

Virgem: A sorte opera a seu favor, e fatos inesperados lhe favorecem de modo especial. Facilidades lhe socorrem dos apuros e ajudam a superar obstáculos nos negócios.

Libra: As condições de trabalho tendem a ser bastante boas e facilitam a produtividade. Um dia para trabalhar por condições de saúde. O conforto doméstico lhe faz bem.

Escorpião: Você está envolvente no modo de ser e se comunicar. A rotina é modificada por fatos inesperados e pela criatividade. Possível contato com lugar ou pessoa nova.

Sagitário: Bons negócios podem ser efetuados. Recursos disponíveis para realizar desejos. Os bens familiares e o patrimônio pessoal tendem a crescer e se consolidar.

Capricórnio: As viagens de lazer e as diversões no cotidiano. A comunicação e a expressão de ideias e valores pessoais estão favorecidas. A relação amorosa é beneficiada.

Aquário: Você mostra suas qualidades: inventividade, liberalidade, desprendimento e capacidade de visão generosa. Use bem tudo isso junto aos familiares.

Peixes: Um dia positivo para superar problemas e diversos tipos de obstáculos. Você pode dar um grande e inesperado salto por sobre os problemas.