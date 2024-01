Áries: A proteção de uma pessoa ou instituição está ao seu favor. No trabalho, a tendência é estar bastante imaginativo, com um forte espírito de amparo e ajuda.

Touro: Você pode dar mais um passo em direção à melhoria de condições e maior liberdade pessoal. Isto irá acontecer por meio de alguma conquista no trabalho.

Gêmeos: Momento de dar forma a grandes sonhos. Mas talvez você deseje situações sem restrição, de liberdade absoluta, e não queira se adequar à realidade.

Câncer: Procure considerar as limitações e facilidades materiais em seu trabalho. Facilidade para se envolver pela simpatia, mas para exagerar nas antipatias.

Leão: O momento pede obediência aos acordos e planos que tem firmado com as pessoas e situações a que está ligado. Tudo corre bem, caso aceite as restrições.

Virgem: Momento positivo para fazer avanços pequenos, mas significativos, no trabalho. Tempo de atender ao que é solicitado. Os sentimentos amorosos estão vibrantes.

Libra: Seus desejos de novas conquistas e realizações podem ser apoiados por pessoas importantes, o cônjuge ou um sócio. Valha-se bem dos que lhe apoiam.

Escorpião: Bom momento para cuidar do bem estar físico, do conforto doméstico e das boas condições de trabalho. O estado de saúde melhora se adotar os bons hábitos.

Sagitário: Momento feliz para a vida amorosa. Você pode hoje se entender melhor com a pessoa amada. As viagens de lazer e as diversões no cotidiano estão beneficiadas.

Capricórnio: As finanças estão favorecidas, desde que você saiba como concentrar seus esforços no que é produtivo. É favorável aplicar recursos no benefício familiar.

Aquário: Momento favorável à realização de intenções e anseios pessoais. Momento para colocar em prática motivações: os esforços podem trazer resultados muito bons.

Peixes: A organização das finanças e do modo como você lida com seus bens materiais depende muito de um sacrifício. Assim também o é em relação à saúde do corpo.