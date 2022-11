Áries: Você se incomoda com o que os outros lhe trazem, e aponta falhas e critica qualquer ajuda ou participação em suas atividades. Esta é uma visão bem egoísta.

Touro: Certas ideias não se encaixam bem, e você pode forçar as pessoas a aceitá-las. Entrar em discussões e impor seus pontos de vista é o pior caminho a percorrer.

Gêmeos: Ideias impositivas ou que desconsiderem as demais pessoas levarão a prejuízos no trabalho. É preciso repensar com prudência seus gestos diante dos outros.

Câncer: A insatisfação na relação amorosa leva você a se tornar muito crítico e implicante com a pessoa amada. A rispidez e a imposição afastam as pessoas de você.

Leão: Você terá que se adaptar a mudanças bruscas na rotina e no trabalho. As relações familiares trazem algum incômodo, e não adiantará querer se impor sobre elas.

Virgem: Tome cuidado com aquilo que você fala e com a impropriedade de sua comunicação. Nas relações afetivas, as palavras fora de hora geram afastamento.

Libra: As relações familiares irão tocar pontos delicados seus e você tenderá a revidar. Nos negócios, evite achar que você pode impor suas ideias.

Escorpião: Sua comunicação está impositiva e dogmática, com você impondo aquilo que lhe é mais conveniente. Portanto, tenha prudência com seus gestos e palavras.

Sagitário: Mercúrio aflige Plutão e cerca-o de pequenas intrigas, mal-entendidos e problemas práticos com dinheiro. Cuidado com as palavras injustas e de calúnia.

Capricórnio: Momento de atrito com amigos e associados. Os outros não lhe entendem, e vice-versa. No trabalho, falta de entendimento, condução confusa das ações práticas.

Aquário: Enganos podem ocorrer na avaliação racional dos assuntos do trabalho. Você pode atuar inadvertidamente contra si e prejudicar metas que pretendia alcançar.

Peixes: Corrigir sua maneira de pensar será muito mais proveitoso do que tentar defender seus pontos de vista. Você verá falhas em seus pensamentos e concepções.