Fotógrafo e cineasta Dede Fedrizzi apresenta ciclo debates e documentários no Instituto Ling

O fotógrafo e cineasta Dede Fedrizzi apresenta no Instituto Ling (João Caetano, 440) um ciclo gratuito de encontros audiovisuais e reflexivos que convidam o público a olhar com profundidade para três temas: a solidão, os processos de cura e a longevidade. O gaúcho, que residiu por mais de uma década em Nova Iorque e agora vive em São Paulo, tem uma trajetória marcada por um olhar sensível sobre o humano, utilizando o cinema documental como ferramenta de conexão e questionamento. O projeto é estruturado em três encontros, cada um dedicado à exibição de um documentário, seguido por um painel de discussão com especialistas e interação direta com a plateia. Para participar, basta fazer a inscrição prévia e sem custo no site do instituto.

A abertura do ciclo acontece nesta quarta-feira (11), às 19h, com o documentário Solidão , seguido de um bate-papo entre o cineasta e os psicólogos convidados Guilherme Bulcão Manica e Christiane Ganzo. Em um mundo hiperconectado, o filme questiona por que, apesar de estarmos sempre "próximos" virtualmente, tantas pessoas se sentem cada vez mais isoladas emocionalmente. Depois, no dia 18 de março, às 19h, será possível conferir Cura , filme que investiga os múltiplos caminhos da cura, seja física, emocional ou espiritual. O encerramento da programação será no dia 24 de março com a exibição de Os Novos Velhos , obra que investiga a longevidade sob uma perspectiva vibrante, contemporânea e profundamente humana e que tem a participação de nomes como Maitê Proença entre os entrevistados.