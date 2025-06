Murilo Couto discute os desafios da vida adulta em novo show de comédia

Neste sábado (28), às 21h, o humorista Murilo Couto vai apresentar seu mais recente show de stand-up no Bourbon Country (Túlio de Rose, 80) Ingressos no uhuu.com entre R$ 40,00 e R$ 65,00. No teatro, o artista promete um espetáculo repleto de irreverência e espontaneidade, preparado especialmente para divertir o público gaúcho.Através da contação de histórias pessoais da sua vida, Couto aborda temáticas comuns que permeiam o cotidiano de grande parte dos jovens brasileiros. Com humor, o comediante discute as mudanças inesperadas na rotina diária, o choque entre personalidades dentro do relacionamento, as brigas que surgem ao tentar finalizar uma reforma e as tentativas frustradas de se tornar um "adulto de verdade", algo que para ele parece ser uma missão impossível.