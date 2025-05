Liana Timm une a arte analógica e digital em 'Extravagante'

A Macun Livraria e Café (rua Octávio Corrêa, 67) recebe, até o dia 6 de julho a exposição Extravagante, de Liana Timm. Através de mais de 30 obras que combinam técnicas analógicas com digitais, a artista pretende discutir temáticas relacionadas com a mutabilidade do mundo, falando sobre as idas e vindas e possibilidades da vida cotidiana. A visitação é realizada de terça-feira a sábado, das 13h às 20h, e aos domingos, das 14h às 20h.Tendo produzido mais de 400 obras em lápis de cor, a artista procura se distanciar um pouco do método unicamente digital, que vem dominando a produção artística nos últimos anos. "As imagens, após retrabalhadas digitalmente e transferidas para telas, resultaram numa técnica pessoal que mixa o analógico e o digital, criando um equilíbrio entre manualidade e tecnologia", explica Liana.