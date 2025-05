Nova formação do Hibria celebra duas décadas de 'Defying the Rules' em show no Opinião

O grupo gaúcho de heavy metal Hibria celebra o aniversário de duas décadas do seu disco Defying the Rules com uma apresentação especial em Porto Alegre. Nesta sexta-feira (9), a banda interpreta algumas das principais canções do álbum ao lado do baixista Marco Panichi, cofundador da Hibria. O show, que terá abertura dos grupos Ocaradometal e Phornax, deve ter início às 18h30min, e as primeiras 300 pessoas que chegarem até as 19h no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) têm a chance de ganhar um pôster autografado pelos músicos.Aclamada pela crítica, a Hibria já teve a oportunidade de realizar inúmeras turnês internacionais ao longo de seus quase 30 anos de carreira. Além de ter participado de festivais de peso, como o Rock in Rio, o grupo já pôde abrir shows para grandes nomes do heavy metal, como Black Sabbath, Ozzy Osbourne e Metallica.Desta vez, o espetáculo será apresentado pela formação mais recente do grupo, montada com o objetivo de fazer jus ao line-up original e preservar a identidade sonora da banda. Os novos componentes, que se juntam ao fundador Alex Camargo, são Angelo Parisotto (voz), Velles (guitarra), Tiago Assis (baixo) e William Schuck (bateria).