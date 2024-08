Museu da Cultura Hip Hop RS inaugura obras gigantes e interativas

Neste sábado (24), o Museu de Cultura Hip Hop RS (rua Parque dos Nativos 545) apresenta a segunda edição do Vem Pro Museu. O evento ocorre das 14h às 18h e será marcado pela inauguração de obras gigantes e interativas: um tênis, um toca discos e um microfone - itens que fazem parte da cultura hip hop -, de aproximadamente três metros cada, fazem parte do acervo ao ar livre, que em sua totalidade conta com cerca de 6 mil itens. O evento ainda contará com batalha de breaking no estilo Seven to Smoke. Os MCs devem se inscrever das 14h às 14h30min, no local, e o grande vencedor levará o prêmio de R$1000,00.

A entrada é franca, e os ingressos devem ser retirados através do Sympla. A organização pede doações de alimentos e cobertores que seguem sendo distribuídos entre as entidades que vêm sendo atendidas pelo Museu, devido a tragédia climática. O rapper Marechal e o grupo Revolução RS se apresentarão no local. Lady Blac, MC Pedrão, Grupo Explosão, DJ Zonattão, DJ Marigdas, Don X e Joy, artistas que foram contemplados pelos cinco editais promovidos através da Lei de Federal de Incentivo à Cultura, também musicarão o evento.