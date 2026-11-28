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A décima edição da Noite dos Museus já movimenta as ruas de Porto Alegre neste sábado (28). Embora a organização ainda não tenha uma estimativa de público para esta edição, as primeiras atividades da programação, voltadas às crianças e iniciadas às 17h, já registraram lotação, segundo os organizadores. Ao todo, são mais de 140 atrações gratuitas, distribuídas em 40 espaços culturais de nove bairros da Capital.



Uma das novidades deste ano, a Tardinha dos Museus conta com uma programação especialmente dedicada ao público infantil em 11 espaços culturais. A proposta é antecipar em uma hora a abertura de parte dos locais para possibilitar que mais famílias aproveitem o evento. As atividades seguem até a meia-noite, com exposições, apresentações musicais, visitas mediadas, sessões de cinema e performances artísticas.



O Centro Histórico concentra boa parte da programação. Espaços como o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), a Casa de Cultura Mario Quintana, o Mercado Público e o Palácio Piratini integram o circuito de visitação.



Moradora recente do Centro Histórico, a designer Fernanda Calleya, de 48 anos, aproveitou a programação para conhecer um pouco mais da Capital. É a primeira vez que ela participa da Noite dos Museus. Sem um roteiro definido, a ideia é circular pelos espaços culturais e conhecer as atrações ao longo da noite.



"Acho que tem um monte de eventos em Porto Alegre que o pessoal acaba não sabendo. Faz pouco tempo que eu moro no Centro, então estou redescobrindo a cidade", conta.



Na Praça da Alfândega, a programação musical terá como destaques o cantor e compositor Marcelo Jeneci, às 21h, e o uruguaio Juan Campodónico, às 22h30min. A avenida Sepúlveda recebe uma batalha de dança, enquanto a Praça do Tambor terá uma sessão de cinema ao ar livre. A noite também contará com a segunda edição da corrida Noite Run.



Neste ano, seis novos espaços passam a integrar o circuito: a Catedral Madre de Deus, o Multipalco Eva Sopher, o Teatro de Arena, o Teatro Bancários, o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS) e o Centro Cultural Vila Flores.



Com o tema "Derrubando muros - Construindo acessos", a edição que marca uma década do projeto reforça a proposta de aproximar a população dos espaços culturais. Desde sua criação, em 2016, a iniciativa já levou mais de 1 milhão de pessoas aos espaços culturais porto-alegrenses. Somente no ano passado, segundo estimativa da organização, foram mais de 250 mil participantes.



O acesso às atrações é gratuito e ocorre por ordem de chegada. A programação completa pode ser consultada nas redes sociais do evento (@noitedosmuseus).