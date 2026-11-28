A Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736) realiza desta terça-feira (1º) a sábado (5), pelo segundo ano consecutivo, a Semana da Acessibilidade, com atividades artísticas, de mediação e debates, todas gratuitas. A programação marca a inauguração oficial de uma sala de acolhimento no 5º andar, aberta a partir de terça-feira (1º), de terça a domingo, das 10h às 20h. O espaço de descompressão tem estímulos visuais e sonoros reduzidos e é indicado a pessoas neurodivergentes e a famílias com crianças, além de poder ser usado para amamentar, alimentar ou cuidar de bebês, ou simplesmente para uma pausa durante a visita.
A parte artística começa na terça-feira (1º), das 20h às 22h, com o Sub_Bar Show #2, no Teatro Carlos Carvalho. Criado em 2021 a partir de encontros em Berlim e Lisboa, o projeto já passou por 25 cidades e propõe vivenciar a música por meio de baixas frequências sentidas no corpo. A apresentação inclui obras de Grischa Lichtenberger e da artista surda portuguesa Iruenia, com visualizações sonoras imersivas, legendas e interpretação em Libras, para unir públicos surdos e ouvintes. As senhas são retiradas na bilheteria do teatro, uma hora antes.
No sábado (5), a Casa recebe a roda de conversa A quem pertence o palco?, com a ativista Nessa Fischer, sobre a presença de pessoas com deficiência na arte; o Café Sinalizante, encontro de prática de Libras criado pelo ator Lucas Bourscheid e pelo músico Philipe Philippsen; e a mediação acessível A casa em outros olhares, que inaugura os audioguias da exposição Obra do Poeta, sobre a trajetória de Mario Quintana.
Programação completa
Terça-feira (1º)
- 10h às 20h: abertura da sala de acolhimento, no 5º andar.
- 20h às 22h: Sub_Bar Show #2, no Teatro Carlos Carvalho, 2º andar. Senhas uma hora antes na bilheteria do teatro. Com interpretação em Libras e audiodescrição.
Sábado (5)
- 14h às 15h30min: roda de conversa A quem pertence o palco? Reflexões sobre a presença e representatividade de pessoas com deficiência na arte, no Quintana's Bar, no mezanino. Inscrição prévia por formulário. Com interpretação em Libras e audiodescrição.
- 15h às 20h: Café Sinalizante, no térreo.
- 16h às 17h30min: mediação acessível A casa em outros olhares, com encontro na recepção da ala oeste. Com intérprete de Libras e audiodescrição.
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