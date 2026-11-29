Um pedaço da história de Porto Alegre vai ser devolvida ao olhar de quem passa pela rua General Auto, no Centro Histórico. Atrás de infiltrações, pixações, mofo e desgaste temporal, se escondem fachadas que nos teletransportam para o século XIX, quando a ocupação da via começou a se tornar realidade.



Com objetivo de resgatar a identidade local, fortalecer os pequenos negócios instalados nos imóveis e valorizar esse patrimônio como ponto turístico da região, a Associação de Microempreendedores e Empresas de Pequeno Porte (Amicro) lançou um projeto de revitalização do casario que ocupam a rua entre as perpendiculares Coronel Fernando Machado e Demétrio Ribeiro.



O projeto abrange os números 211 a 271 da via e segue um roteiro técnico completo. A iniciativa está agora na fase de levantamento cadastral, que, por meio de pesquisa histórica e documental junto à Prefeitura, vai analisar as plantas originais das edificações, a fim de preservar as características históricas dos prédios.



Com investimento inicialmente previsto em R$ 900 mil, 13 prédios serão impactados. Entre eles, existem 5 empreendimentos de pequeno porte, como um salão de beleza, uma oficina de conserto de eletrodomésticos, um escritório de arquitetura e um restaurante.



“A ideia surgiu a partir de reclamações dos próprios ocupantes acerca da aparência e do mau estado de conservação dos prédios, alegando que isso estaria prejudicando tanto o negócio deles, quanto a cidade”, explica Verônica Di Benedetti, arquiteta responsável pelo projeto.



Maria da Graça, proprietária do Graça Cabeleireiros, presente no local há duas décadas, diz que o casario é um patrimônio da cidade e deveria ser conservado. “Essas casas todas tem mais de 100 anos, teriam que ser mais valorizadas. O problema é que está tudo muito feio, mal cuidado”, declara. “Quando estiver tudo arrumadinho, vai atrair mais gente para cá.”



Sócias do Santíssimo Sabor, na esquina da Gen. Auto com a Demétrio Ribeiro, Alessandra Morelle e Carla Carvalho projetam que a iniciativa vai impactar positivamente o empreendimento, comparando com a revitalização por que passou os bares do Viaduto da Borges.



“Imagina, se a revitalização de lá já respingou aqui, então se revitalizar aqui, vai melhorar muito. Isso traz maior circulação de pessoas ao Centro Histórico, gera visibilidade ao nosso negócio. Temos até a ideia de começar a fazer feirinhas nos fins de semana aqui na quadra quando estiver tudo pintadinho e bonito”, sonha Alessandra.



“Como nós podemos ajudar esse microempreendedor que está num local tão legal, mas que a população não percebe o valor, porque as fachadas estão muito degradadas? A partir do momento que essas fachadas estiverem revitalizadas, elas vão ser convidativas e isso vai promover mais trabalho a eles”, diz a arquiteta.



As outras etapas do projeto incluem registros fotográficos, mapeamento dos danos nas edificações, diagnóstico técnico, prospecção pictórica das fachadas, elaboração da proposta de intervenção, orçamento global e, por fim, a execução das obras. “Esperamos que esta primeira parte esteja concluída antes do Natal”, estima.



“Com a documentação e o orçamento prontos, partimos para a fase de captação de patrocinadores. E, até o fim do primeiro semestre de 2027, estaremos iniciando as obras.” Neste primeiro momento, o patrocínio funciona por meio de apoio financeiro direto. O projeto ainda não foi submetido às leis de incentivo à cultura, portanto, inicialmente, o valor investido não será abatido do Imposto de Renda - embora haja planos de submissão a editais no futuro.



A contrapartida para o patrocínio das empresas será a participação em um projeto de marketing, que oferece diversas ações de divulgação. “Na prática, os patrocinadores estariam comprando um projeto de marketing para a sua empresa”, resume Verônica.



As ações de marketing oferecidas pela entidade são a inclusão da logomarca do patrocinador em todos os veículos gráficos do projeto e a participação em visitas guiadas e dias de canteiro aberto, voltados tanto para a sociedade civil quanto para um público especializado. Nessas visitas, o patrocinador poderá promover ações de divulgação de seus produtos ou serviços.



Além disso, a marca patrocinadora será destaque em eventos oficiais, como coquetéis de abertura e de entrega da obra, que contarão com a presença de autoridades públicas. Interessados em apoiar o projeto, devem entrar em contato com a Amicro, através do telefone (51) 9338-6464.



"Todo mundo quer estar numa cidade mais limpa, mais bem cuidada. Quando você, através da sua empresa, traz ações de benefício social atrelada a essas memórias afetivas, você realmente fica com uma marca positiva”, afirma a arquiteta.