Há dez anos, em pelo menos uma noite, Porto Alegre não dorme - ocupa os mais diversos espaços culturais da cidade. A Noite dos Museus já entrou para o calendário oficial da Capital e chega a sua décima edição neste sábado (28). Celebrando esta primeira década de fomento às artes em todas as suas formas, a edição deste ano terá sete horas de atividades gratuitas, mais de 140 atrações e 40 espaços participantes, espalhados por nove bairros da Capital. O evento ocorre das 17h às 00h, gratuitamente, com acesso livre, por ordem de chegada nos locais.



Além das tradicionais visitas mediadas, apresentações musicais e exposições, a edição deste ano tem uma série de novidades. Entre elas estão a Tardinha dos Museus, com programação inédita voltada ao público infantil mais cedo, a partir das 17h, assim como uma sessão de cinema ao ar livre na Praça do Tambor, uma batalha de dança no Centro Histórico e a segunda edição da corrida Noite Run.



"A gente vai abrir os museus uma hora antes que o horário oficial para receber as crianças", explica Rodrigo Nascimento, idealizador da Noite dos Museus. "O público infantil vai encontrar em 11 espaços uma programação voltada para eles, pensando que muitos deles vão dormir mais cedo e as famílias não conseguem aproveitar o evento. Além disso, as primeiras 100 crianças que entrarem em cada espaço vão receber um mimo que preparamos com muito carinho. Temos até a ideia de que a Tardezinha vire um evento próprio."



As programações musicais ficam por conta de artistas atuantes em diferentes regiões do Rio Grande do Sul e um reforço especial com atrações nacionais e internacionais. Os convidados especiais do evento são Marcelo Jeneci e Verônica Ferriani, além de três atrações de fora do país: o uruguaio Juan Campodónico, o projeto norueguês Time Is A Blind Guide, liderado pelo baterista Thomas Strønen, e o grupo holandês de Jazz Undercurrent Quartet. Nos diferentes palcos, o público encontrará estilos que vão da MPB ao samba, rap, blues, jazz, rock, pop, folk e reggae, além de música regional, instrumental e erudita.



Com tema o Derrubando muros – Construindo acessos, a edição deste ano reforça ainda mais o propósito que deu origem ao projeto: aproximar a população dos espaços culturais, estimular a ocupação da cidade pela arte e reduzir barreiras sociais, culturais e econômicas de acesso à cultura. "Temos que lembrar que não é por ser gratuito que os museus, os espaços culturais, são democráticos", reflete Rodrigo.