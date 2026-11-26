QUINTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO
19h - Clube da Bossa recebe Elojac e convidados em novo projeto musical no Lobby Bar do Plaza São Rafael (Alberto Bins, 514). Entrada gratuita.
20h - Coral da UFCSPA reúne 140 vozes no concerto gratuito Identidades Brasileiras – Amor, Luta e Sonho. No Salão Nobre da UFCSPA (Sarmento Leite, 245). Gratuito e aberto ao público em geral.
20h - Valkíria Montezuma apresenta a segunda edição de The Drag Horror Picture Show, releitura em arte drag do clássico The Rocky Horror Picture Show, no Mondo Cane (João Alfredo, 325). R$ 20,00 pelo Sympla.
21h - Carlos Zanettini lança o álbum Colapso com abertura da Assombroso Mundo da Natureza no Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960). A partir de R$ 30,00 no Sympla.
21h - O grupo MABI, com Trovão Rocha, Lucas Fê e Gabriel Barbalho, apresenta repertório autoral de música improvisada ao lado do multi-instrumentista François Muleka, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373). A partir de R$ 35,00 pelo tri.rs.
21h - Os músicos Bruno Silva e Cristiano Ludwig apresentam o Especial Miles Davis & John Coltrane 100 Anos no Grezz (Alm. Barroso, 328). A partir de R$ 30,00 e R$ 60,00 no Sympla.
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