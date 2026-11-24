Porto Alegre recebe entre quarta-feira (25) e sábado (28) a 16ª edição da Mostra de Cinema e Direitos Humanos (MCDH), na Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1085). Com entrada franca e recursos de acessibilidade, o evento aborda o tema O tempo que nos habita: narrativas do envelhecer, da ancestralidade e a construção do futuro, tendo a atriz, poeta e cantora Elisa Lucinda como homenageada desta edição.
Promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania em parceria com o Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Ceará (UFC), a mostra acontece simultaneamente em 15 capitais brasileiras sob coordenação geral de Samantha Capdeville e curadoria de Beatriz Furtado e Janaina de Paula. Na Capital, a programação exibe 12 títulos entre curtas e longas-metragens de ficção, documentário, cinebiografia e animação, fomentando debates sobre etarismo, autonomia, trocas intergeracionais e dignidade na velhice.
A abertura ocorre nesta quarta-feira (25), às 19h, com o documentário Nossa mãe era atriz, de André Novais Oliveira e Renato Novaes, sobre Maria José Novais Oliveira, moradora da periferia de Contagem (MG) que iniciou uma premiada carreira no cinema após os 60 anos. A produção gaúcha marca presença na sexta-feira (27), às 15h, com a exibição do documentário gaúcho Quilombo dos Teixeiras, dirigido por Guilherme Suman sobre a comunidade bicentenária de Mostardas (RS), seguido de debate com o pesquisador quilombola Jorge Amaro, natural da região, e Ana Moura.
Entre os destaques da grade estão também o documentário João Cândido: um herói sem máscara (RJ), de David Obadia e Dom Filó, sobre o líder da Revolta da Chibata, e o encerramento no sábado (28), às 19h, com o longa de ficção científica O último azul, de Gabriel Mascaro - vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim 2025 e estrelado por Denise Weinberg e Rodrigo Santoro. Paralelamente à programação oficial, a Cinemateca Capitólio promove nesta terça-feira (24), às 15h, uma sessão especial gratuita do longa Feito Pipa, de Allan Deberton, representante brasileiro na disputa pelo Oscar 2027.
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