Com o palco principal montado em frente à pista de corrida do Jockey Club do Rio Grande do Sul (Diário de Notícias, 750), o Chisme Festival chega à terceira edição neste sábado (28), das 14h às 0h, com 16 atrações musicais de cinco países e o lema "Que nunca muera el folclore". Plataforma cultural dedicada a investigar a identidade do Sul do Brasil, o festival olha para o folclore gaúcho além dos símbolos tradicionais, com repertório que vai da milonga, do candombe e da cumbia ao rock alternativo, ao jazz afro-brasileiro e à música eletrônica. Os últimos ingressos estão à venda no site tri.rs, a partir de R$ 90,00 (meia-entrada).
No Palco Principal, o pianista pernambucano Amaro Freitas - vencedor do Grammy Latino - divide a programação com o cantor uruguaio Daniel Drexler, os irmãos pelotenses Kleiton e Kledir e a banda colombiana Aterciopelados, que traz a turnê dos 30 anos do álbum La Pipa de la Paz. Ainda, o grupo argentino Los Pibes Chorros, ícone da cumbia villera das periferias de Buenos Aires, fecha o palco. Já o Palco Bolicho, em formato 360°, reúne rodas de milonga, o gaiteiro Renato Borghetti com o Borghetti Trio e a Rueda de Candombe, do Uruguai, e o Palco Pista Eletrônica, assinado pela JBL, tem a dupla gaúcha Rosa Nika e Musa, a mexicana Rosa Pistola e a colombiana Piolinda Marcela antes do encerramento com o Mitú, também da Colômbia.
A novidade desta edição é a Bodega Chisme, espaço criado em parceria com a Heineken, patrocinadora do festival. Com mesas de sinuca e fla-flu (pebolim), ela resgata a estética das vendas de beira de estrada do Cone Sul e vende a primeira linha oficial de produtos do festival, desenvolvida com artesãos locais pela Gana&Voga - estúdio de design experiencial e produção cultural de Porto Alegre responsável pelo evento. O hipódromo tem ainda ativações gratuitas, como serigrafia ao vivo, cabine de fotos e área de descanso, além de uma praça de alimentação com opções vegetarianas, veganas e sem glúten e dois drinks autorais criados com a Termolar, o Cavalo Loco e o Cavalo Manso.
Palco Principal
15h às 15h45min - Juana Aguirre (Argentina)
16h05min às 16h50min - Valéria Barcellos (RS)
17h10min às 17h55min - Amaro Freitas (Brasil)
18h15min às 19h - Daniel Drexler (Uruguai)
19h20min às 20h05min - Kleiton e Kledir (RS)
20h25min às 21h10min - Aterciopelados (Colômbia)
21h30min às 22h15min - Los Pibes Chorros (Argentina)
Palco Bolicho
14h às 14h45min - Roda de Milonga (RS)
17h30min às 18h15min - Roda de Milonga (RS)
20h às 20h45min - Borghetti Trio (RS)
23h15min à 0h - Rueda de Candombe (Uruguai)
Palco Pista Eletrônica
15h15min às 15h45min - Rosa Nika e Musa (RS)
16h às 16h45min - DJ Arú (Brasil)
17h15min às 18h30min - Rosa Pistola (México)
19h às 20h15min - Lambada da Serpente (Brasil)
20h30min às 21h45min - Piolinda Marcela (Colômbia)
22h45min à 0h - Mitú (Colômbia)
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