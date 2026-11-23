O Centro Cultural da UFRGS (Engenheiro Luiz Englert, 333) inaugura nesta terça-feira (24), às 19h, a exposição Percurso do artista, de Carusto Camargo, com curadoria de Camila Schenkel - professora e pesquisadora do Instituto de Artes. A mostra reúne cerca de 80 obras produzidas ao longo de 25 anos de trajetória do artista, entre objetos utilitários, esculturas em cerâmica, máscaras e trabalhos que dialogam com a fotografia, além de obras inéditas feitas a partir dos impactos das enchentes de 2024. A visitação vai até 26 de maio de 2027, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, com entrada franca e recursos de acessibilidade. Visitas mediadas podem ser agendadas pelo e-mail educativocentrocultural@ufrgs.br ou pelo telefone (51) 3308-1982.
Professor de cerâmica do Instituto de Artes entre 2007 e 2026, Carusto tem como eixo a experimentação com o barro. A curadoria aproxima trabalhos de diferentes períodos, sem ordem cronológica, e inclui esculturas em frente à Sala Redenção. Na Sala Laranjeira, a série Minhas mortes dialoga com urnas funerárias da bacia amazônica, e Sob as águas de maio reúne painéis fotocerâmicos, máscaras e seres híbridos sobre a enchente. No mesmo dia e horário, o jardim recebe a obra Menina monumento (2018), de Luiz Eduardo Achutti, ligada aos 50 anos de fotografia do artista.
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