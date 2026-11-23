O espetáculo Tamborear 2026, do grupo Tambores de Freire, é apresentado nesta terça-feira (24), às 20h, no Salão de Atos da UFRGS (Paulo Gama, 110, Farroupilha), com entrada franca. A apresentação, de 1h30min e livre para todos os públicos, tem interpretação em Libras e audiodescrição. Coordenado pelo músico e percussionista Nilson Tòkunbò, o grupo reúne estudantes do Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores Paulo Freire (CMET Paulo Freire) e marca sete anos de um projeto que forma jovens, adultos e idosos em percussão, canto popular, pandeiro e cavaquinho. Participam os artistas Tonho Crocco, Afoxé das Yabás, Areal do Futuro, Cosme Rodrigues, Ilú Magia, Maracatu Baque Mulher e Comparsa La Brasa Lunera.
Neste ano, a escolha de convidados e repertório valoriza manifestações culturais de Porto Alegre ligadas à ancestralidade africana e à identidade negra da cidade, com destaque para o samba-rock gaúcho adaptado ao samba-reggae. O grupo trabalha ritmos como batuque, ijexá, maçambique, candombe, samba e samba-rock, em diálogo com a Lei Federal 10.639/2003, sobre o ensino da história e da cultura afro-brasileira. Os figurinos foram desenvolvidos pelos próprios estudantes em atividades de serigrafia e a realização é da Secretaria Municipal de Educação e da UFRGS.
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