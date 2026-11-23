Porto Alegre
recebe de terça-feira (24)
a domingo (29)
a primeira edição do Festival Burlamericano - Encontro Internacional de Burlesco
, que ocupa espaços como a Zona Cultural
(Alberto Bins, 900), o Teatro Hebraica
(General João Telles, 508) e o Centro Cultural da UFRGS
(Eng. Luiz Englert, 333). O evento reúne participantes do Brasil
, da Argentina
, do Chile
, do México
e dos Estados Unidos
em espetáculos
, workshops
, seminário acadêmico
, feira
e atividades gratuitas
. A produção é independente, de Diovana Gheller
e Henrique Saidel
, com apoio da UFRGS
e do Grupo de Pesquisa Burlêmicas
(UFRGS/CNPq). Mais informações estão no Instagram @festivalburlamericano
.
A abertura é na terça (24), com exibição gratuita do documentário Tira e gira
, de Os Albertos, na Sala Qorpo Santo, no Campus Centro da UFRGS. De 24 a 27, a Zona Cultural recebe workshops
com inscrições pelo Sympla, e de 25 a 27 o Centro Cultural da UFRGS sedia o VI Seminário Burlesco: cena, corpo e política,
com entrada gratuita.
As duas grandes noites de apresentações reúnem mais de 50 artistas: na sexta (27), Gracias a la burla
ocupa a Zona Cultural, com mais de 20 nomes, como Alma Flores
(México), Lady Wilson
e Miss Cande Pimient
(Argentina) e Hell Hage
(Rio de Janeiro). A casa abre às 18h, as apresentações começam às 19h, e os ingressos custam a partir de R$ 60,00 pelo Sympla. No sábado (28), Meu sangue latino
acontece no Teatro Hebraica, com Miss Indigo Blue
(Estados Unidos), Gioconda Bow
(Chile), Lu Snowy
(Argentina) e Anita Malcher
(Belém). Quem comprar ingresso para as duas noites ganha uma ecobag do festival.Programação completaTerça-feira (24/11)14h
– Workshop Figurino Burlesco
, com Rud Fiamino, na Zona Cultural (A partir de R$ 80,00 no Sympla)18h30min
– Abertura com exibição gratuita do documentário Tira e gira
, na Sala Qorpo Santo, no Campus Centro da UFRGSQuarta-feira (25/11)9h
– VI Seminário Burlesco: cena, corpo e política
, no Centro Cultural da UFRGS, com entrada gratuita (também na quinta e na sexta)14h
– Workshop Bases do Burlesco
, com Rouge Columbine, na Zona Cultural (A partir de R$ 50,00 no Sympla)14h
– Workshop Dançando com leques de plumas
, com Anita Malcher, na Zona Cultural (A partir de R$ 130,00 no Sympla)16h15min
– Oficina Criação da Burla para o Palco
, com DFenix, na Zona Cultural (A partir de R$ 50,00 no Sympla)Quinta-feira (26/11)9h
– VI Seminário Burlesco
, no Centro Cultural da UFRGS14h
– Workshop Vedettchongas Gym: Entrenamiento de Vedettes
, na Zona Cultural (A partir de R$ 100,00 no Sympla)16h15min
– Workshop avançado Orientação de número burlesco
, com Miss Indigo Blue, na Zona Cultural (A partir de R$ 50,00 no Sympla)16h15min
– Workshop Chair Dance
, com Hell Hage, na Zona Cultural (A partir de R$ 50,00 no Sympla)Sexta-feira (27/11)9h
– VI Seminário Burlesco
, no Centro Cultural da UFRGS14h
– Workshop Afrolesque, com Ewä, na Zona Cultural (R$ 180,00; R$ 160,00 para pessoas trans, racializadas e classe artística)14h
– Workshop Boylesque para Arregaçar a Masculinidade, com Marcelo DÁvilla, na Zona Cultural (A partir de R$ 50,00 no Sympla)16h15min
– Workshop Burlesque Cuir
, com Lu Snowy, na Zona Cultural (A partir de R$ 40,00 no Sympla)19h
– Gracias a la burla, na Zona CulturalSábado (28/11)14h
– Feira Burlesca
, no Teatro Hebraica18h
– Meu sangue latino
, no Teatro Hebraica23h
– Festa de Encerramento Late Bar
, no Ocidente BarDomingo (29/11)15h
– Piquenique Burlesco
, no Parque Farroupilha (Redenção)