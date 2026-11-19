Nascido em Porto Alegre no ano de 2016, o MATE Festival retorna à Capital, dez anos depois, com uma série de atrações e atividades aproximando música, artes, tecnologia e educação. A cerimônia oficial de abertura é nesta segunda-feira (23), às 10h, na Fábrica do Futuro (Câncio Gomes, 609), com a presença de Susana Kakuta, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos de Porto Alegre, além de representantes e parceiros do festival. As atividades, porém, têm início já neste domingo (22), com uma feira criativa no Vila Flores (São Carlos, 753), das 12h às 21h, com entrada gratuita.
Entre os dias 23 e 25 de novembro, o festival promove uma programação profissional com conferências, painéis e talks
sobre circulação artística, mercado, internacionalização e economia criativa. A agenda inclui, ainda, apresentações de projetos a representantes de festivais e profissionais do setor. Além da Fábrica do Futuro, a CCMQ (Andradas, 736) e a Rádio Agulha (Cristóvão Colombo, 545) também recebem essas atividades.
Quanto à agenda musical, ela inicia no Grezz (Alm. Barroso, 328) nesta segunda-feira (23), com shows de Fora da Margem e Marcelo dos Reis. No dia seguinte (24), o CHC Santa Casa (Independência, 75) recebe de forma gratuita o artista português Noiserv, enquanto o Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) tem show da Gauchada Reunida. Por fim, o Grezz abre o palco na quarta-feira (25) para shows de Gisela Mabel e Luciano Leães. Mais informações, agenda completa e aquisição de ingressos para os shows não-gratuitos e para a programação profissional estão disponíveis em matefestival.com
.