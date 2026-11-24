. O espaço cultural passou, incluindo medidas de modernização, segurança e implementação de Plano de Proteção Contra Incêndios e estruturas de acessibilidade.Com investimento de mais de, o teatro do século XIX ganhou, além de sinalizações de fuga e um moderno sistema de exaustão. As intervenções também priorizaram a, com a instalação de rampas, espaços reservados para cadeirantes na plateia e um elevador que atende até o último pavimento, e o, com ada calçada frontal.”, diz, diretora operacional do Theatro. “Mas agora é um espaço mais moderno e acessível. É muito importante manter vivo este que é um patrimônio histórico cultural dos gaúchos.”Para celebrar a volta do teatro mais antigo da cidade, serão. A agenda comemorativa tem atrações como o espetáculo de dança contemporânea, na sexta (27); show de, no sábado (28); e no domingo (29) será possível conferir’ solo teatral estrelado por Júlio Conte, com direção de Marcelo Restori. A grade completa e os ingressos estão disponíveis noda casa.Hánesta reabertura. A primeira é a apresentação do musical, que acontece em 5 e 6 de dezembro e remonta a. Em 1973, o prédio também passou por um amplo restauro, reabrindo em junho de 1984, comE quem também estava na programação de reabertura, quatro décadas atrás, era. Agora,que traz Édipo, Sísifo e Hamlet em um texto original livremente inspirado em Shakespeare.e, no fim das contas, evolui para essa ideia de autoficção”, explica Conte. “A autoficção é. A montagem é uma espécie de artesanato de ideias, que reúne poemas que escrevi quando perdi meu filho, mitologias, momentos cruciais na vida de uma pessoa e uma elaboração de experiências emocionais muito radicais na minha própria vida.”Em cena, o, em uma profunda reflexão sobre o luto e a finitude da vida, explorando as. Conte evoca a, costurando essa experiência com as memórias de seus próprios pais. A figura simbólica de uma grande pedra em cena representa“Em certo sentido,”, reflete o dramaturgo. “Esta peça é. Eu uso palavras sussurradas no meu ouvido pelo meu filho, que não falava, nunca falou. São palavras que eu acabei usando no palco,. Este é o objetivo do teatro: encontrar algo que nos humanize e nos identifique uns com os outros.”Investigando a condição humana e a, o texto traz o. Basta refletir: “, uma história de elaboração”, explica Conte, que também é psicanalista.“A gente caminha num monte de ruas com nomes de pessoas que já morreram. A gente lê livros de pessoas que já morreram. A história da humanidade é contada por pessoas que já morreram.” É entender queNenhum lugar mais apropriado para este grande espetáculo de elaboração, identificação e reconhecimento do indivíduo enquanto parte de algo maior. O: o lugar de criação e espelhamento do ser humano.“Eu já estou arrepiado desde agora.