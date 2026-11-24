Fechado desde março de 2025, o Theatro São Pedro reabrirá suas portas nesta quinta-feira, 26 de novembro
. O espaço cultural passou um ano e oito meses fechado para receber diversas obras de reforma e restauração
, incluindo medidas de modernização, segurança e implementação de Plano de Proteção Contra Incêndios e estruturas de acessibilidade.
Com investimento de mais de R$ 20 milhões
, o teatro do século XIX ganhou tecidos antichamas em poltronas, carpetes e cortinas
, além de sinalizações de fuga e um moderno sistema de exaustão. As intervenções também priorizaram a acessibilidade
, com a instalação de rampas, espaços reservados para cadeirantes na plateia e um elevador que atende até o último pavimento, e o restauro patrimonial
, com a revitalização do lustre, do forro pictórico e das pedras portuguesas
da calçada frontal.
“Segue sendo a casa da Dona Eva Sopher, manteve a mesma essência
”, diz Cristiane Foppa
, diretora operacional do Theatro. “Mas agora é um espaço mais moderno e acessível. É muito importante manter vivo este que é um patrimônio histórico cultural dos gaúchos.”
Para celebrar a volta do teatro mais antigo da cidade, serão duas semanas de programação especial com muito teatro, música e dança
. A agenda comemorativa tem atrações como o espetáculo de dança contemporânea Como Água
, na sexta (27); show de Adriana Calcanhotto
, no sábado (28); e no domingo (29) será possível conferir Todas as Minhas Mortes
’ solo teatral estrelado por Júlio Conte, com direção de Marcelo Restori. A grade completa e os ingressos estão disponíveis no site
da casa.
Há duas felizes coincidências
nesta reabertura. A primeira é a apresentação do musical Piaf - Eu não me arrependo
, que acontece em 5 e 6 de dezembro e remonta a outro capítulo da história do espaço
. Em 1973, o prédio também passou por um amplo restauro, reabrindo em junho de 1984, com Bibi Ferreira cantando Piaf em uma célebre temporada
.
E quem também estava na programação de reabertura, quatro décadas atrás, era Júlio Conte, com o clássico Bailei na Curva
. Agora, o dramaturgo retorna ao Theatro para celebrar mais um retorno do espaço, com um monólogo autoficcional
que traz Édipo, Sísifo e Hamlet em um texto original livremente inspirado em Shakespeare.
“Todas as minhas mortes tem uma certa continuidade emocional com o Bailei na Curva
e, no fim das contas, evolui para essa ideia de autoficção”, explica Conte. “A autoficção é uma história que é verdadeira, mas que não depende dos fatos para ser verdade
. A montagem é uma espécie de artesanato de ideias, que reúne poemas que escrevi quando perdi meu filho, mitologias, momentos cruciais na vida de uma pessoa e uma elaboração de experiências emocionais muito radicais na minha própria vida.”
Em cena, o fantasma de Hamlet assombra o artista diante da paternidade e da morte
, em uma profunda reflexão sobre o luto e a finitude da vida, explorando as complexas relações entre pai, mãe e filho
. Conte evoca a paternidade e a paralisia cerebral de seu filho, Pedro
, costurando essa experiência com as memórias de seus próprios pais. A figura simbólica de uma grande pedra em cena representa o silêncio e o peso do destino
.
“Em certo sentido, é uma peça que tem 70 anos e mais de 50 anos de ensaio
”, reflete o dramaturgo. “Esta peça é uma história minha, mas também é a história de todo mundo
. Eu uso palavras sussurradas no meu ouvido pelo meu filho, que não falava, nunca falou. São palavras que eu acabei usando no palco, contando a história dos outros como se fosse a minha e contando a minha como se fosse dos outros
. Este é o objetivo do teatro: encontrar algo que nos humanize e nos identifique uns com os outros.”
Investigando a condição humana e a busca por sentido diante do sofrimento e da perda
, o texto traz o luto como constituinte essencial da própria humanidade
. Basta refletir: “a história da humanidade é uma história de luto
, uma história de elaboração”, explica Conte, que também é psicanalista.
“A gente caminha num monte de ruas com nomes de pessoas que já morreram. A gente lê livros de pessoas que já morreram. A história da humanidade é contada por pessoas que já morreram.” É entender que a morte é parte indissociável da vida, como dois lados de uma mesma moeda
.
Nenhum lugar mais apropriado para este grande espetáculo de elaboração, identificação e reconhecimento do indivíduo enquanto parte de algo maior. O Theatro São Pedro, que ocupa o mesmo quadrante dos três poderes, representa, ali, uma das mais essenciais instâncias da vida em sociedade
: o lugar de criação e espelhamento do ser humano.
“Eu já estou arrepiado desde agora. É muito emocionante voltar para o Teatro São Pedro nessa circunstância com essa peça. É a história de uma vida e eu acho que toda a minha vida ganha sentido com essa apresentação.
”