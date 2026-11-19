Lucca Missio compunha poemas desde a adolescência e participava de concursos de poesia quando, entre 2018 e 2019, começou a tentar, como lembra, “ao invés de escrever com a caneta, escrever com um violão na mão”. Dessa passagem nasceu, no início de 2024, a Templô, banda de Passo Fundo que ele lidera e que, em 13 de dezembro, no Parque da Gare, encerra o Rock na Rua - projeto de shows gratuitos por bairros da cidade. Antes disso, o grupo toca neste sábado (21) no Babel Studio Bar (Princesa Isabel, 360, Passo Fundo), com a porto-alegrense Shaun, e no dia 27 no Batatas (Independência, 560, Passo Fundo), enquanto finaliza o primeiro disco, O Porquê dos Porquês, previsto para janeiro de 2027.



A ideia da banda veio quando Lucca, responsável pela voz e violão, quis tirar da gaveta suas canções autorais. Os músicos vieram por indicação, e a formação, que já trocou de guitarrista e de baterista, hoje reúne Andrey Jardim na guitarra, Jean Messina no baixo, Diego Souza na bateria e, no teclado, Bruno Philippsen, produtor de todos os lançamentos. Tainá Corrêa, produtora executiva, completa o time como sexta integrante. O nome meio místico surgiu durante uma conversa em que eles folheavam livros e dicionários em busca de palavras, até encontrar “templo”, que remetia a lar e aconchego. O acento foi agregado para dar o peso que buscavam para a identidade do som.



Na bagagem musical, Lucca trazia Tim Bernardes, O Terno, The Beatles, The Rolling Stones e Johnny Cash, referências que, na Templô, ganharam a companhia de Gilberto Gil, diversas brasilidades e nomes da cena autoral gaúcha. A mistura do que cada integrante ouve e toca resultou no folk, blues e MPB que o quinteto usa para se apresentar, embora, explicam, o som não seja só rock e tenha um lado experimental difícil de resumir.



As letras saem de uma escrita constante, com algumas canções prontas e outras ainda à espera de refrão, num acervo que já soma mais de 30 composições guardadas. Tudo o que vive, sente e atravessa no dia a dia vira matéria para os versos, que, segundo ele, bota “para fora com a viola”, numa poesia que define como direta e sincera, “sempre sobre um sentimento vivo”. Intimista e à flor da pele, como a banda resume, o repertório costuma lançar perguntas e respondê-las dentro da própria música.



Esse estilo de linguagem estreou em 2024, com o single Mais Um Dia Com Você, que depois integrou o EP Minha Vida em Cartaz, ambos gravados no Estúdio Dom Rodolfo com produção de Bruno. As cinco faixas do EP foram pensadas como um filme, em que as canções funcionam como páginas de um mesmo diário.



No fim de 2025, o quinteto levou esse repertório para a rua por meio do Rock na Rua, projeto contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc. A iniciativa, que chega em dezembro à décima e última edição, passou por bairros periféricos de Passo Fundo - como Bom Jesus e Independente II - sempre com palco, artistas convidados, feira de economia criativa e food truck. A experiência, avalia o vocalista, fez o grupo perceber “o quão importante é a cultura para quem geralmente não acessa”. Na mesma linha, o próximo passo é o Música para Todos, projeto com incentivo municipal no qual lares de idosos, escolas e ONGs devem receber shows a partir do primeiro semestre de 2027.



Enquanto circula, a banda está em processo final d’O Porquê dos Porquês, que leva o nome de uma das 13 faixas e reúne composições que já estavam prontas e outras que ganharam forma nos ensaios, trabalhadas sem pressa. Diferentemente do EP, montado com as músicas que mais combinavam com o que o público poderia esperar, o disco segue por caminhos mais experimentais, que a própria Templô não sabe se vão agradar numa cidade onde ainda há pouco espaço para o autoral. Lucca enxerga um momento de “amadurecimento gritante”, que credita em boa parte à entrada do novo guitarrista e à segurança que ele trouxe aos integrantes.



Uma bateria comprada pelo irmão mais velho com o dinheiro do primeiro emprego aproximou Lucca da música muito antes de ter banda. Milton Roque, vocalista da passo-fundense Los Marias, deixava o instrumento em casa à disposição do caçula, que tocava bem “sem nunca ter tido uma aula” e, antes mesmo dos 11 anos, já fazia participações nos shows do grupo. Anos depois, Lucca assinou Eu Cansei, quarta faixa do EP Los Marias Contra os Tigres da Malásia, de 2019, e hoje é Milton quem acompanha de perto o caminho do irmão. “Não é barbada, não é fácil, mas é muito lindo isso”, diz.