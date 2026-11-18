Os romances Frida Meyer (1924), de Vivaldo Coaracy, e A ronda dos anjos sensuais (1935), de Reynaldo Moura, ganham novas edições pela estúdio MAR edições neste sábado (21), às 16h, na Livraria Paralelo 30 (Rua Vieira de Castro, 48). O evento de lançamento tem entrada franca e contará com uma roda de conversa reunindo os escritores Luís Augusto Fischer, Jandiro Adriano Koch e Alex de Cassio da Silva.
Coordenado por Luís Augusto Fischer e financiado pelo Fumproarte, o projeto Meu tempo é hoje: reedição de obras antigas da literatura sul-rio-grandense resgata títulos históricos fora de catálogo há décadas, incorporando atualização ortográfica, notas explicativas, fotografias de época e fac-símiles. A coleção teve início em 2024 com a publicação de Semanário de Leo Pardo (1926), de José Paulino de Azurenha.
Com estudo introdutório de Fischer, Frida Meyer retrata a comunidade teuto-brasileira em Porto Alegre no início do século XX e a eclosão da Primeira Guerra Mundial, acompanhando uma jovem que sustenta a família em um meio machista. A tiragem original da obra acabou retida na massa falida da editora de Monteiro Lobato em 1924, impedindo sua circulação regular nas livrarias.
Já A ronda dos anjos sensuais, apresentado por Jandiro Adriano Koch, mergulha na vida noturna e nos excessos da elite porto-alegrense das décadas de 1920 e 1930. A narrativa acompanha Neli Barcelos, conhecida como Miss Futebol, em uma trama modernista que envolve um romance homoafetivo, consumo de drogas, um mistério policial e um clássico Grenal — obra que posteriormente foi renegada pelo próprio autor e desapareceu do mercado editorial.
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