A 2ª Mostra Urgente de Artes Cênicas — O Futuro é Agora
inicia sua programação nesta quinta-feira (19), na Zona Cultural (Av. Cristóvão Colombo, 900), com o espetáculo Drag pra quê?
, estrelado pelo ator Gengiscan e sua persona drag Abigail Foster
. A montagem segue em cartaz na sexta-feira (20) e no sábado (21), sempre às 20h
, contando com bate-papo mediado por Henrique Saidel após a última sessão. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Tri.rs
e custam de R$ 25,00 a R$ 50,00 e de R$ 30,00 a R$ 60,00 na bilheteria local.
Com direção, dramaturgia e atuação de Gengiscan
, a peça cruza memórias pessoais, dublagens e registros históricos para celebrar os 15 anos de trajetória teatral do artista e a primeira década de Abigail Foster
. A programação de abertura inclui ainda a oficina gratuita Drag de Dentro pra Fora
, ministrada por Gengiscan na segunda-feira (23), das 18h30min às 21h30min
, com inscrições pelo perfil @zonaculturalpoa no Instagram.
Coordenada pela diretora Patrícia Fagundes, a mostra opera nesta edição no formato de Residências Criativas
e apresentará cinco espetáculos gaúchos inéditos
até janeiro de 2027, selecionados entre 41 projetos inscritos. Além de Drag pra quê?
, o cronograma reúne as montagens Otelo: Memórias na Encruzilhada
(Coletivo Fluxo, de 11 a 13 de dezembro), F(r)esta
(Trupe Sou, de 7 a 9 de janeiro), Hábito de Pássaro é o Céu
(Richard Serraria, de 14 a 16 de janeiro) e Contornada Ossada Fria
(Quarta Processos da Cena, de 21 a 23 de janeiro).