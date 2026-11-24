A peça O beijo [re]cancelado
terá suas duas últimas apresentações nesta quarta (25) e quinta (26), às 20h
, no Teatro de Arena
(Escadaria da Av. Borges de Medeiros, 835). Os ingressos estão à venda antecipadamente pela plataforma EntreAtos
e também serão comercializados na bilheteria local, por valores a partir de R$ 27,78.
Com dramaturgia de Clóvis Massa e João Petrillo e direção-geral de Massa
, a montagem estabelece um diálogo entre o clássico O beijo no asfalto, de Nelson Rodrigues,
e fenômenos contemporâneos como fake news, linchamento virtual e pós-verdade
. Estruturada sob uma investigação cênica de caráter épico e documental, a encenação apropria-se do conceito de "cena de rua" de Bertolt Brecht
para transformar o palco em um espaço de análise crítica.
Em cena, o ator João Petrillo
assume a voz de João Alfredo Pereira Rego — homem que sofreu um atropelamento real em 1943, episódio que inspirou a obra de Rodrigues
— para reconstituir os fatos e friccionar realidade e ficção ao lado do interlocutor Kiko Ferraz Noir. A ficha técnica conta ainda com direção corporal de Aika Daniela Braga, iluminação de Hildemar Cavalheiro, sonoplastia de Maya Serra, figurino e cenário de Diego Stefani e maquiagem de Johnny Left.