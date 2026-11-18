Peter Buck, cofundador e guitarrista do R.E.M., e o baterista Barrett Martin, que passou por Screaming Trees e Mad Season, passaram um dia no estúdio com a Colomy durante a gravação de Pra Quem Andou Perdido, segundo disco de estúdio do trio. O momento era difícil na vida pessoal dos três integrantes, o que aumenta o contraste: enquanto cada um lidava com desilusões amorosas, a banda recebia músicos consagrados da cena internacional. A banda apresenta o resultado do disco pela primeira vez em Porto Alegre nesta quinta-feira (19), às 23h30min, na Rádio Agulha (Cristóvão Colombo, 545), em um after do show do cantor Nando Reis, com ingressos a R$ 40,00 no Sympla, ou R$ 50,00 na hora.



Lançado em julho de 2026 pela Universal Music, com produção de Dudinha, o álbum reúne oito faixas escritas entre 2023 e 2024, em São Paulo, e uma versão de Tchau, de Bebeto Alves (Uruguaiana, 1954 - Porto Alegre, 2022), expoente da música popular gaúcha dos anos 1980. Se Jaú, o primeiro disco, de maio de 2023, juntou material feito em momentos diferentes, o novo nasceu de um período específico, em que Sebastião Reis (voz, violão e guitarras), Pedro Lipa (voz, violão e guitarras) e Eduardo Schuler (bateria) enfrentavam, ao mesmo tempo, términos de relacionamento. Era uma “dor coletiva”, avalia Sebastião: quando um deles levava uma canção, os outros dois se reconheciam nela. Sem se preocupar com a opinião alheia, conta Schuler, “só precisávamos botar aquilo para fora”. Coube ao produtor ajudar a lapidar os arranjos e extrair as melhores ideias dos três, que já chegavam ao estúdio com as músicas quase prontas na cabeça. Lipa define o resultado como “as canções mais sinceras e honestas que fiz em toda minha vida”.



Algumas participações de peso marcam o último lançamento. A de Peter Buck vem de uma amizade que começou em 2023: “Conhecemos ele gravando um disco do meu pai”, relembra Sebastião, filho de Nando Reis, ex-Titãs. O convite para tocar violão de 12 cordas em Rádio nasceu dessa amizade, e Buck foi além do estúdio: participou do videoclipe da canção e passou cerca de três horas fazendo playback. Guilherme Arantes, cantor e compositor, chegou ao disco pela música: foi o próprio Sebastião quem achou que uma das canções tinha a ver com ele, e o artista, que disse não costumar gravar músicas de outros, gostou e tocou piano em Se Ainda Existe Amor. Completa o time de convidados Barrett Martin, que assina a percussão da faixa-título.



A Colomy começou a se desenhar em 2019, num estúdio, durante a gravação de Depois do Fim, disco solo de Beto Bruno, vocalista da Cachorro Grande. Entre os músicos mais novos da sessão estavam Schuler, que acabara de fazer a turnê de despedida do grupo, e Lipa, parceiro dele na Doris Encrenqueira, banda que tinha Henrique Cabreira, hoje guitarrista do cantor Supla. Sebastião completava o trio, e os três logo se aproximaram: a amizade, diz Sebastião, tornou “quase inevitável” formar uma banda.



Na formação oficial da banda, em 2021, o trio já tinha descartado uma lista enorme de nomes quando Nando Reis ligou ao filho com uma sugestão que é brasileira, remete à música dos anos 1970 e 1980 - as principais influências do grupo - e tem três sílabas, como os integrantes. Era Colomy, marca tradicional de papel de seda para enrolar cigarros, vendido em livretos e encontrado em mercearias e tabacarias de todo o país.



Aos 15 anos, quando decidiu ser músico, Sebastião já sabia que a comparação com Nando Reis viria, inclusive no rótulo de nepo baby, dado a quem segue a profissão de uma família famosa e é visto como beneficiado por isso. Ele diz encarar a questão com naturalidade: “Eu tenho orgulho de ser filho do meu pai”, afirma. O cantor, reconhece, lhe abriu “muitos caminhos”, mas o sobrenome sozinho não garante sucesso, e a banda se sustenta “por causa da nossa união”.



Lipa e Schuler são da Capital gaúcha, e a apresentação na Rádio Agulha é, para os dois, uma volta para casa. “Porto Alegre é um lugar especial no meu coração”, diz Schuler, que se considera “cria da cidade”, mas percebeu que precisava ir para São Paulo, onde os três moram hoje, porque a cidade natal não lhe dava tudo o que queria realizar. Tchau é “a única música que não é nossa”, explica, e ele queria trazer “uma influência a mais da nossa raiz”. Cachorro Grande, TNT e Engenheiros do Hawaii fazem parte das referências do trio, ao lado do argentino Fito Páez, e foi por Lipa e Schuler que Sebastião, que já conhecia a cena local, chegou ao rock argentino, de que gostou na hora por misturar progressivo, folk e vozes abertas.



Antes do after, a noite começa no Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), onde Nando Reis toca às 21h na turnê Pra Você Guardei o Amor, com Sebastião e Schuler entre os músicos que o acompanham. É na estrada com o cantor que os dois aprendem a rotina de viagens, o funcionamento de uma equipe estruturada e o comportamento no palco de uma banda de outra geração, explica Sebastião. Na chaminé do Shopping Total, o formato será acústico, com as músicas do disco “na sua essência”, como surgiram nos violões, e covers de artistas que influenciaram o trio, para o público cantar junto. Os integrantes querem “puxar uma caravana” de amigos para o show, e a turnê da Colomy segue depois por Juiz de Fora (MG), São Paulo e Rio de Janeiro.



Com o disco ainda em circulação, a prioridade é rodar o País com ele, mas o trio já escreve e grava material novo, sem tema definido para o próximo álbum. “A gente não consegue ficar sem fazer música”, resume Schuler.