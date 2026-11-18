Sexto filme da franquia Jogos Vorazes, Amanhecer na Colheita chega aos cinemas nesta quinta-feira (19). O prelúdio acompanha a juventude de Haymitch Abernathy, segundo vencedor dos Jogos Vorazes do Distrito 12 — personagem já conhecido pelos fãs da saga original (quando foi interpretado por Woody Harrelson).
Antes de se tornar o mentor carrancudo e beberrão de Katniss e Peeta, o jovem Haymitch (vivido agora por Joseph Zada) passou por poucas e boas: situações difíceis que moldaram sua personalidade singular e até provocaram seu vício por álcool.
A trama se passa no universo distópico de Panem 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro filme. Amanhecer na Colheita traz a história da 50ª edição dos Jogos Vorazes, conhecida como o segundo Massacre Quaternário. O longa é o segundo na cronologia da saga, depois de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, lançado em 2023.
O sexto filme da série revela os acontecimentos que levaram Haymitch à vitória do segundo Massacre Quaternário, aos 16 anos. Em uma situação inusitada, o jovem foi escolhido como tributo do Distrito 12, para batalhar ao lado de Maysilee Donner (Mckenna Grace), Wyatt Callow (Ben Wang) e Louella McCoy (Molly McCann).
Em uma atuação esplêndida de Joseph Zada, Haymitch transmite toda a dor de quem é assolado pela culpa e pelo luto desde muito cedo, em um filme que é considerado como o mais doloroso e brutal de toda a franquia. Realmente, as cenas de mortes são bastante frequentes durante os 158 minutos — que também o tornam o mais longo da saga.
A química entre Zada e Whitney Peak, atriz que dá vida à sua namorada Lenore Dove, dão o toque de leveza que o filme precisa, ao apresentar tanta melancolia. A boa atuação dos protagonistas fornece um balanço equilibrado com os personagens secundários, que em alguns momentos exageram na dramatização.
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