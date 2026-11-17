A Deezer anunciou que vai lançar, até o fim de 2026, um filtro que permitirá aos usuários excluir músicas inteiramente geradas por inteligência artificial dos resultados de busca da plataforma.
O recurso poderá ser ativado e desativado a qualquer momento e tem como objetivo facilitar a descoberta de músicas criadas por artistas humanos.
Desde o início de 2025, a Deezer afirma ter detectado mais de 42 milhões de faixas geradas por IA e passou a excluí-las das recomendações algorítmicas e editoriais. Em junho do mesmo ano, também começou a identificar explicitamente esse tipo de conteúdo na plataforma.
Segundo a empresa, cerca de 90 mil faixas inteiramente produzidas por IA são enviadas diariamente ao serviço, o que pode passar da metade dos lançamentos em dias com grande número de envios. Apesar disso, essas músicas representam entre 1% e 3% das reproduções na plataforma.
A Deezer afirma ainda que até 85% das reproduções de músicas totalmente geradas por IA identificadas em 2025 eram fraudulentas. A empresa diz excluir essas reproduções dos cálculos de pagamento de royalties.
Uma pesquisa encomendada pela Deezer em novembro de 2025, com 9 mil pessoas de oito países, incluindo o Brasil, apontou que 80% dos entrevistados consideram que músicas inteiramente geradas por IA devem ser identificadas. Além disso, 73% gostariam de saber se a plataforma recomenda esse tipo de faixa. No Brasil, 97% dos participantes não conseguiram distinguir músicas feitas por IA daquelas criadas por humanos em um teste cego.
Folhapress