Algumas bandas parecem gostar de forma especial da vida de turnês - mas poucas vivem a estrada com tanta determinação e entrega quanto o ZZ Top. Dezesseis anos depois de sua última passagem por Porto Alegre, uma das bandas mais icônicas do rock norte-americano volta à Capital nesta quarta-feira (18), trazendo aos gaúchos sua turnê The Big One! O show acontece no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) e ainda há ingressos (a partir de R$ 450,00) à venda pela plataforma Sympla.



Liderado pelo infatigável Billy F. Gibbons (voz e guitarra), o ZZ Top mantém uma rotina incansável ao redor do mundo - e nem mesmo as mortes de dois membros clássicos da banda (Dusty Hill em 2021 e Frank Beard em agosto deste ano) em um intervalo de cinco anos foi suficiente para fazê-lo mudar de ideia. De fato, a banda retomou os shows menos de uma semana depois da morte de Beard - contando com a benção do próprio baterista, que deixou claro sua vontade de que a banda seguisse em frente quando ele partisse.



“Temos passado muito tempo na estrada e, quanto mais estamos por aí, mais isso parece ser o nosso lar. A nossa filosofia é seguir em frente, não vemos motivos para parar”, diz Gibbons no material promocional da turnê. Agora acompanhado de Michael Monahan (bateria) e Elwood Francis (baixo), o líder do grupo norte-americano já tem uma extensa agenda programada para os próximos meses, com datas na Europa e, é claro, nos Estados Unidos, onde o ZZ Top está em turnê quase que permanentemente.



Formada em 1968, a banda texana já teve seu som descrito com diversos rótulos - blues rock, southern rock, boogie, Texas Blues, como queiram. No fundo, o negócio deles sempre foi mesmo o bom e velho rock and roll - às vezes com mais peso e vigor do que o usual, em outros casos com uma pegada mais blueseira, mas sempre mantendo o ar festivo e ligeiramente fora de órbita que os fãs se acostumaram a esperar do trio. Durante décadas, Gibbons e Hill foram quase gêmeos em cima do palco, com barbas enormes, roupas similares e movimentos sincronizados que davam à dupla um apelo visual inconfundível. Uma fórmula que, inegavelmente, deu certo: em mais de 50 anos de carreira, a banda vendeu mais de 60 milhões de álbuns, está no Rock and Roll Hall of Fame desde 2004 e carrega o orgulho de ser citada como influência por centenas de nomes ligados ao rock, nos mais diferentes subgêneros.



A turnê The Big One! se propôe a passar em revista o extenso repertório da banda, com ligeiro destaque para o clássico Eliminator (1983), maior sucesso de vendas do conjunto. Os fãs podem se preparar para agitar bastante ao som de temas como Got Me Under Pressure, La Grange, Waiting for the Bus, Sharp Dressed Man, Thunderbird, Gimme All Your Lovin’ e Legs, dentre muitas outras.