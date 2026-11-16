Musical sobre Piaf, com Laila Garin, tem ingressos à venda para a reabertura do Theatro São Pedro

Os ingressos para o musical Piaf - Eu não me arrependo começaram a ser vendidos hoje (16), no site do Theatro São Pedro, e às 16h na bilheteria do Multipalco Eva Sopher. As sessões são no sábado (5 de dezembro), às 19h, e no domingo (6), às 18h, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n), e integram a programação de reabertura do teatro, marcada para 26 de novembro. Os valores vão de R$ 30,00 a R$ 150,00. Estrelada por Laila Garin, a superprodução tem orquestra sob direção musical de Claudia Elizeu, 12 atores em cena, dramaturgia de Newton Moreno e Alessandro Toller e direção de Sergio Módena, com sucessos como La Vie en Rose, Hymne à l'Amour, Padam, Padam, Milord e Non, Je Ne Regrette Rien.
A montagem foi convidada a integrar a agenda em referência à reinauguração do teatro, em junho de 1984, quando Bibi Ferreira cantou Piaf em uma temporada de 41 sessões, 42 anos atrás. A reabertura começa com evento fechado e concerto de Anaadi e Isa de Souza com a Orquestra Jovem Theatro São Pedro, e segue de 27 a 29 de novembro com a dança Como Água, do Primeiro Ato (27), o show de Adriana Calcanhotto, com ingressos esgotados (28), e Todas as Minhas Mortes, com Julio Conte (29). O teatro está fechado desde março de 2025, e as obras de restauro, com investimento superior a R$ 20 milhões do Governo do Estado, estão na etapa final.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!