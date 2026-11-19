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Publicada em 19 de Novembro de 2026 às 09:02
A banda TNT celebra 40 anos de trajetória com a turnê 'TNT I – Ponto Zero' no festival É Tempo de Rock./MARCELO NUNES/DIVULGAÇÃO/JC