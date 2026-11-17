O cantor e compositor Nando Reis se apresenta nesta quinta-feira (19), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), com a turnê Pra Você Guardei o Amor, que destaca a faceta mais romântica de sua obra e percorre diferentes momentos de uma trajetória de mais de quatro décadas. O show é concebido como uma celebração das canções sobre encontros, despedidas, paixões e afetos, e reúne sucessos recentes e releituras de clássicos que marcaram a vida do artista. No repertório, Pra Você Guardei o Amor, Relicário, Por Onde Andei, De Janeiro a Janeiro, N, All Star e Segundo Sol, além de faixas do trabalho de estúdio mais recente. Restam pouquíssimos ingressos, que custam entre R$ 160,00 e R$ 560,00, com venda pelo Sympla.
Nando sobe ao palco com a banda e com a percussionista Lan Lanh, parceira musical de longa data. A direção artística e visual da turnê é de Batman Zavareze, que já trabalhou com Marisa Monte, Zeca Pagodinho e Planet Hemp. Ex-integrante dos Titãs, Nando tem mais de uma dezena de álbuns, dois Grammys Latinos e canções gravadas por artistas como Cássia Eller, Skank e Marisa Monte. Nos últimos anos, revisitou a obra em projetos especiais, celebrou os 60 anos e lançou um álbum quádruplo de inéditas.