A Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1085) apresenta, de quinta-feira (19) a domingo (29), a mostra O Cinema de Gonzalo García-Pelayo, com onze filmes do diretor espanhol, que estará presente na programação. A entrada é franca em todas as sessões. A mostra celebra os 50 anos de Manuela (1976), primeiro longa do cineasta, protagonizado por Fernando Rey e Charo López e marco do cinema espanhol dos anos 1970. Também estão na seleção filmes rodados na Andaluzia entre os anos 1970 e 1980, como Viver em Sevilha, Troca de casais de frente para o mar e Corridas de alegria.
A produção recente do diretor também aparece, com Nove Sevilhas (2020), documentário codirigido por Pedro G. Romero, com participação de Rosalía, O próximo filme de Carmen Trevilla (2023), Angkor, Camboja: Damiana (2024) e Sem Música (2026), que estreou no BAFICI, em Buenos Aires. Nascido em Madri, em 1947, García-Pelayo fundou em 1974 a gravadora Gong, de nomes como Triana e Lole y Manuel, e teve retrospectiva na Cinemateca Jeu de Paume, em Paris, em 2014. A produção e a programação são de Leonardo Bomfim.
Programação completa
19 de novembro (quinta-feira)
19h30min – Corridas de alegria (1982, 74 min)
20 de novembro (sexta-feira)
15h – O próximo filme de Carmen Trevilla (2022, 148 min)
18h – Bruna (2023, 75 min)
19h30min – Projeto Raros Especial: Viver em Sevilha (1978, 109 min)
21 de novembro (sábado)
15h – Angkor, Camboya: Damiana (2024, 67 min)
16h30min – Troca de casais de frente para o mar (1978, 85 min)
18h30min – Nove Sevilhas (2020, 157 min)
22 de novembro (domingo)
15h – Diário Tamil (2022, 72 min)
17h – Sem música (2026, 69 min)
19h – Manuela (1976, 105 min)
24 de novembro (terça-feira)
18h – Troca de casais de frente para o mar (1978, 85 min)
19h30 – Cantar desnuda (2025, 65 min)
25 de novembro (quarta-feira)
15h – Manuela (1976, 105 min)
17h – Angkor, Camboja: Damiana (2024, 67 min)
26 de novembro (quinta-feira)
17h – Bruna (2023, 75 min)
27 de novembro (sexta-feira)
17h – Corridas de alegria (1982, 74 min)
28 de novembro (sábado)
15h – O próximo filme de Carmen Trevilla (2022, 148 min)
29 de novembro (domingo)
15h – Nove Sevilhas (2020, 157 min)
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