Beira-Rio reúne gerações em noite de samba com Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão

Já nas primeiras músicas, quando os telões passaram a mostrar o público do Beira-Rio, era possível ver gente de diferentes gerações emocionada, cantando e dançando com o trio que subiu ao palco às 20h25min no último sábado (14). A turnê O Maior Encontro do Samba reuniu Zeca Pagodinho, que despontou nos anos 1980 após convite de Beth Carvalho para gravar um fonograma; Alcione, a Marrom, maranhense em atividade desde 1975; e Jorge Aragão, compositor carioca e um dos fundadores do Fundo de Quintal, com Péricles como convidado em Porto Alegre.



Arlindinho ficou responsável pela abertura e subiu ao palco às 18h35min, com o estádio ainda se enchendo num fim de tarde de clima de verão. Filho do sambista Arlindo Cruz, que morreu em 8 de agosto de 2025, aos 66 anos, ele cantou o repertório do pai no espetáculo Arlindinho canta Arlindo Cruz, enquanto o telão exibia a frase “carrego no nome a história”. Em Trilha do Amor, trocou o bairro carioca do Irajá por Porto Alegre e ajudou a colocar o público no clima ideal para a festa que veio depois. Na espera pela atração principal, Leonardo Rodrigues Ribeiro, de Pelotas, que mora em Florianópolis e viajou para a ocasião, já fazia a aposta: “Vai ser o melhor show da minha vida”.



A estrutura do palco impressionou, principalmente pelas luzes instaladas na parte superior e, nos telões, o design gráfico que criava molduras em volta dos sambistas. Depois de Mutirão do Amor, cantada pelos três, os blocos se alternaram entre Alcione, com Você Vira Minha Cabeça, Jorge, com Eu e Você Sempre, e Zeca, com Verdade, até os encontros em As Rosas Não Falam, Coisa de Pele e Não Sou Mais Disso, que reuniram os artistas em duplas.



Às 21h30min, Péricles - uma das vozes mais populares do pagode brasileiro - entrou no palco durante o bloco de Zeca, que passou por Ogum, Oração e Minha Fé, esta última em versão com tambores. Em seguida, dividiu duetos com cada um dos três: Estranha Loucura com Alcione, Malandro com Jorge Aragão e Saudade Louca com Zeca. Ao fim do show, o espectador Gabriel Mombach avaliou que a noite ajudou a aproximar o samba do público gaúcho. “O Rio Grande do Sul é muito forte no samba. Às vezes tem uma bolha que parece afastar, mas estamos muito próximos”.



Quase ao final do espetáculo, Jorge Aragão perguntou ao público: “Vocês querem ir pra casa? Tão com soninho”, que obteve como resposta um coro de “Eu não vou embora” por parte da plateia. O bis, às 22h15min, com a volta de Arlindinho, começou com Alcione em Não Deixa o Samba Morrer e seguiu com a saideira, os refrões de Camarão que Dorme a Onda Leva, na voz de Zeca, e Vou Festejar, cantada por Jorge Aragão, encerrando com o público extasiado e não querendo ir pra casa.