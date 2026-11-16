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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 13:09

Robert Pattinson será o novo James Bond, da franquia '007'

A informação foi divulgada no Instagram oficial da franquia

A informação foi divulgada no Instagram oficial da franquia

AMAZON MGM STUDIOS/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
Robert Pattinson será o novo James Bond, espião da saga "007".
A informação foi divulgada no Instagram oficial da franquia, após o ator se juntar à disputa que reuniu nomes como Josh O'Connor ou Callum Turner.

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