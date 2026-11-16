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CapaCulturaMúsica

Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 12:42

Beyoncé se torna a primeira artista da história indicada cem vezes ao Grammy

Cantora foi indicada ao Grammy de melhor performance solo de R&B

Cantora foi indicada ao Grammy de melhor performance solo de R&B

KEVIN WINTER/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP/JC
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Agências
Beyoncé se tornou a primeira cantora a ser indicada 100 vezes ao Grammy. A cantora acaba de ser indicada ao Grammy de melhor performance solo de R&B pela canção "Morning Dew (Donk)", faixa lançada em 4 de julho, às vésperas do 20º aniversário de seu segundo álbum, "B'Day".
Não é o primeiro recorde que ela conquista na história da maior premiação musical. Em 2023, Beyoncé conquistou quatro prêmios com o álbum "Renaissance" e se tornou a artista com o maior número de vitórias, na época com um total de 32.

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