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CapaCulturaFeira Do Livro

Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 18:54

72ª Feira do Livro de Porto Alegre chega ao fim com mais de 260 mil livros vendidos

Público prestigiou a feira até as últimas horas neste domingo, com vendas em alta

Público prestigiou a feira até as últimas horas neste domingo, com vendas em alta

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
A 72ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre chega ao fim neste domingo (15) com mais de 260 mil livros comercializados durante os 17 dias de evento, ocorrido na Praça da Alfândega. O número de vendas representou um aumento de 6,2% em relação ao ano passado.

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