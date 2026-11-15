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CapaCulturaFeira Do Livro

Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 17:38

Último dia da 72ª Feira do Livro de Porto Alegre é marcado por forte movimento

Público lotou os corredores entre as bancas na Praça da Alfândega, com sol voltando

Público lotou os corredores entre as bancas na Praça da Alfândega, com sol voltando

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Bolívar Azevedo Cavalar
A forte chuva que caiu em Porto Alegre no início da manhã deste domingo (15) não afastou o movimento da Feira do Livro da Capital, no último dia de sua 72ª edição. Com o sol e o calor tomando conta durante o período da tarde, este domingo de encerramento da Feira teve muitas pessoas transitando pelo espaço na Praça da Alfândega.

Além de comprar livros, muitas pessoas presentes na feira aproveitam o último dia do evento para passear com a família e com pets.

A Feira do Livro de Porto Alegre deste ano começou em 30 de outubro, e o evento se prolongou por 17 dias. Por volta das 17h, está marcada uma entrevista coletiva com organizadores do evento para apresentar um balanço desta edição.

A patrona da 72ª edição da Feira é a escritora Heloisa Pires Lima, primeira mulher negra a ocupar este papel.

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