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Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 10:11

Sabre de luz de Darth Vader em 'O Império Contra-Ataca' é vendido por R$ 27 milhões

Espada jedi teria sido utilizada durante cena icônica em que Darth Vader revela ser pai de Luke Skywalker

Espada jedi teria sido utilizada durante cena icônica em que Darth Vader revela ser pai de Luke Skywalker

HERITAGE AUCTIONS/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
Um sabre de luz usado por Darth Vader em "O Império Contra-Ataca", de 1980, e "O Retorno de Jedi", de 1983, foi vendido nesta quinta (12) em um leilão de Dallas, nos Estados Unidos, por US$ 4,87 milhões, o que equivale aproximadamente a R$ 27,48 milhões.
A peça teve lance inicial de US$ 1 milhão. Em julho, o conjunto composto pelo sabre de Luke Skywalker e sua mão decepada foi vendido por US$ 3,75 milhões.

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