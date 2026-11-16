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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 00:25

Porto Alegre tem cultura todos os dias - confira a Agenda JC de 16 a 18 de novembro

Luíza Fischer apresenta solo de dança contemporânea no Centro Cultural da Ufrgs

Luíza Fischer apresenta solo de dança contemporânea no Centro Cultural da Ufrgs

DIOGO VAZ/DIVULGAÇÃO/JC
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SEGUNDA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO

20h - A banda The Tex Three presta tributo ao Pearl Jam no Hard Rock Cafe Porto Alegre (Padre Cacique, 2.893). Ingressos a partir de R$ 20,00 no site do Hard Rock.

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