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CapaCulturaObituário

Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 13:28

Morre a cantora Claudette Soares, ícone da bossa nova e MPB, aos 91 anos

Durante oito décadas, cantora transitou por gêneros como baião, bossa nova, samba, jazz e canção romântica

Durante oito décadas, cantora transitou por gêneros como baião, bossa nova, samba, jazz e canção romântica

FABIO AUDI/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
Morreu na noite desta quinta-feira, 12, em São Paulo, Claudette Soares, aos 91 anos, por causas naturais. A informação foi confirmada pela equipe da cantora: "A artista foi dormir ontem e não acordou".

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