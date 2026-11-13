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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 12:32

Seminário em Porto Alegre discute o papel da musicoterapia no SUS e na saúde mental

O seminário da AMT-RS discute o papel da musicoterapia no cuidado em saúde mental e no SUS.

O seminário da AMT-RS discute o papel da musicoterapia no cuidado em saúde mental e no SUS.

AMT-RS/DIVULGAÇÃO/JC
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O XVIII Seminário de Musicoterapia do Rio Grande do Sul, promovido pela Associação de Musicoterapia do Rio Grande do Sul (AMT-RS), tem nesta sexta-feira (13) o segundo dia e segue até sábado (14), no Auditório da Odontologia da UFRGS (Ramiro Barcelos, 2492, acesso pelo Portão K). Com o tema Diálogos entre Saúde Mental e Políticas Públicas, o encontro reúne profissionais de diferentes áreas para discutir experiências, pesquisas e possibilidades de atuação da musicoterapia no SUS. O foco de hoje são os desafios da saúde mental na infância pós-pandemia e o neurodesenvolvimento, com discussões sobre desenvolvimento infantil, fatores de risco, neuroinflamação e a relação entre musicoterapia e neurociências. No encerramento, o público acompanha um momento musical com o Grupo Vocal As Avós Musicantes.

As inscrições custam R$ 200,00 para associados, R$ 250,00 para não associados e outros profissionais e R$ 80,00 para estudantes, com venda pelo Sympla. Também há ingresso individual por dia, a R$ 70,00. O seminário parte de um dado do IBGE: 67,5% dos moradores de domicílios atingidos pelas enchentes de 2024 relataram que a saúde mental foi afetada. Mais informações no site da AMT.

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