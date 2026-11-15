Conceição Evaristo no Roda Viva abre programação especial da Semana da Consciência Negra na TV Cultura

Entre segunda-feira (16) e domingo (22), a TV Cultura exibe uma grade especial dedicada à Semana da Consciência Negra, reunindo entrevistas, documentários, cinema e apresentações musicais. A abertura ocorre na segunda-feira (16), às 22h, quando o programa Roda Viva, apresentado por Ernesto Paglia, entrevista a escritora e poeta Conceição Evaristo, que completa 80 anos no final deste mês.
Na quarta-feira (18), a faixa Cultura.Doc exibe às 22h30min o terceiro episódio da série Travessias Desiguais, dirigida por Tiago Pereira. Com foco em educação e trabalho no Brasil, o episódio acompanha jovens atores do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, na montagem de uma peça teatral sobre racismo, justiça e acesso à universidade, cruzando vivências pessoais com um texto de Machado de Assis. Na sequência, às 23h30min, o programa Clássicos transmite uma apresentação do coletivo negro de música de câmara D-Composed, de Chicago, com participação do violonista brasileiro Plínio Fernandes.
Na sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, a programação começa às 18h30min com o curta-metragem infantil Passa a Bola, de Guilherme Herrera Falchi, vencedor do Prêmio Aquisição – TV Cultura no 36º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo. Mais tarde, às 20h, estreia a série 13 Canções para Entender o Samba, dirigida por Pedro Arantes, que utiliza clássicos do gênero como ponto de partida para discutir ancestralidade, brasilidade e indústria cultural.
O encerramento no domingo (22) reúne três atrações. Às 12h, o especial Bem Brasil apresenta show de Leci Brandão gravado no Sesc Itaquera, sob comando de Wandi Doratiotto e participação de Roberta Martinelli. À noite, às 22h30min, vai ao ar o documentário Milton Santos – O Gênio da Geografia, produzido pelo Jornalismo da emissora em celebração ao centenário de nascimento do geógrafo e intelectual brasileiro. Fechando a grade, às 23h30min, a faixa Clássicos exibe o concerto Tucca – Percorso Ensemble & Amaro Freitas, em que o pianista apresenta repertório autoral influenciado pelo jazz e pela música brasileira, além de obras de Tiago Costa, sob regência de Ricardo Bologna e participações de Rodrigo Digão Braz e Sidiel Vieira.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!